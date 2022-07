Les confidences de Nafi Thiam après son nouveau sacre: «Pour l’Euro, je n’ai pas encore décidé»

La veille, entre cérémonie protocolaire, contrôle antidopage et obligations médiatiques, elle n’avait pas trop eu le temps de fêter sa victoire. « Quand je suis rentrée, j’avais juste envie de me laver, d’aller prendre le repas du soir et d’aller dormir. » Mais ce mardi soir, l’ensemble de la délégation belge est venu féliciter Nafi Thiam autour d’un verre au milieu du campus de l’Université de l’Oregon, à quelques dizaines de mètres du Hayward Field où elle avait triomphé lundi soir. Une bonne occasion de revenir sur sa compétition… et d’évoquer la suivante lors d’un point presse minuté.

Nafi, vingt-quatre heures plus tard, que ressentez-vous après ce deuxième titre mondial ?