Le bien à la loupe à Bruxelles: une élégante villa à 1,45 million d’euros (photos)

Située dans un quartier résidentiel de Woluwe-Saint-Pierre, cette grande villa se caractérise par divers éléments de caractère (parquets, boiseries, escalier monumental…) et, surtout, par d’élégants et généreux espaces de réception. Elle possède également un garage, un petit jardin et quatre à cinq chambres, dont une spacieuse suite parentale. Il reste quelques améliorations à envisager (remplacement des châssis, etc.) mais la villa a néanmoins bénéficié d’un bon entretien au cours des dernières années et d’une série de rénovations il y a environ 10 ans.

Situation

Cette villa est située à Woluwe-Saint-Pierre, dans une rue calme et résidentielle à proximité de l’avenue de Tervuren. Le quartier est prisé par les ambassades et offre différents atouts, à commencer par la proximité à pied des arrêts de bus et de tram (5 minutes). Les environs rassemblent aussi des écoles, des parcs (dont celui des étangs Mellaerts) et, bien sûr, des commerces. Les places Dumon (Stockel) et Sainte-Alix ou encore le Woluwe Shopping Center se situent à plus ou moins 2 kilomètres. La localisation de la maison permet aussi un accès aisé et rapide (10 minutes) au ring de Bruxelles.

Etat général

L’habitation est typée des années 1960 et renferme des éléments de caractère comme un escalier monumental en bois, des cheminées, diverses boiseries ou encore de beaux sols anciens. Différentes rénovations ont été effectuées il y a environ 10 ans : la toiture a été remplacée et isolée, une nouvelle chaudière au gaz a été installée, les salles d’eau ont été rénovées de manière qualitative, etc. Bref, la maison est habitable et a bénéficié d’un bon suivi au niveau de son entretien. Toutefois, il reste des modernisations à prévoir. Les principales interventions concernent le remplacement des châssis anciens en double vitrage, voire l’installation d’une cuisine équipée plus contemporaine. La villa permet par ailleurs des aménagements comme l’agrandissement d’une des chambres ou l’installation d’une salle de douche supplémentaire.

Disposition

La villa possède une disposition assez originale et élégante, avec un arc de cercle entièrement vitré donnant sur le jardin et la terrasse. A l’intérieur de ces baies s’étendent de grandes réceptions organisées de part et d’autre d’un hall avec un escalier majestueux. D’un côté, on retrouve un grand salon prolongé par une bibliothèque et, de l’autre, une salle à manger qui communique avec la cuisine. Cette dernière est entourée d’un office et d’une entrée de service avec WC, alors qu’on retrouve un coin vestiaire/WC près de l’entrée principale et du garage. L’étage de la villa accueille une salle de douche, quatre à cinq chambres (dont une très spacieuse) et une généreuse suite parentale composée d’une chambre avec coin bureau ou salon, un dressing, une grande salle de bain récente et un balcon. La maison comporte aussi un petit jardin et plusieurs caves.

Prix

Cette grande villa est affichée à la vente au prix de 1.450.000 euros. Elle est dans un état parfaitement habitable, mais il faudra idéalement prévoir un budget supplémentaire pour moderniser les châssis, voire la cuisine.

Surface habitable : +/- 400 m2

Chambres : 4

Salles d’eau : 2

WC : 4

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de 8a)

Etat : habitable (éléments à moderniser)

Garage : oui

PEB : G