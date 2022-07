Le discours du roi Philippe: «Nous ne nous laisserons pas diviser par le chantage d’une puissance nucléaire»

Le roi Philippe a prononcé ce mercredi son traditionnel discours à l’occasion de la Fête nationale. Le souverain brasse très large dans son intervention : les conséquences de la crise du covid, les suites des inondations, la guerre en Ukraine et l’Europe, le coût de la vie, le climat et la transition énergétique ou le voyage au Congo. Mais un mot transcende tous ces sujets : la cohésion.

Pour le Roi, cette cohésion a permis de gérer la crise du coronavirus : « Elle requiert une coopération entre nos institutions, entre tous les acteurs concernés, mais aussi un discours public fédérateur. » Une cohésion qui s’est exprimée aussi dans les mois qui ont suivi les inondations catastrophiques de juillet 2021 : « Lors de notre récente visite dans la région, nous avons pu constater que de réels progrès ont été réalisés, même si des difficultés subsistent. »

Le cœur du discours royal s’est toutefois concentré sur la guerre en Ukraine et ses conséquences. Avec une prise de position forte : « Les Ukrainiens se battent et meurent pour sauver leur pays, mais aussi pour sauvegarder la démocratie et les valeurs que nous partageons avec eux. Nous ne nous laisserons pas diviser par le chantage que nous impose une puissance nucléaire pour rompre notre solidarité avec l’Ukraine. Nous continuerons de soutenir le peuple ukrainien. »

Le conflit a un impact sur le coût de la vie et notamment sur les factures d’énergie. Un nouvel appel du Roi à la cohésion sociale, ici aussi : « Nous devons absolument éviter que les écarts continuent à se creuser entre les différentes couches de la population. Que de nouvelles poches de pauvreté s’installent, ou s’étendent. Notre modèle de société, basé sur l’inclusion et la solidarité, peut absorber ces nouveaux chocs. Mais cela ne se fera pas tout seul. » Philippe prévient : « La hausse du coût de l’énergie rendra inévitables des choix difficiles. »

Le Roi émet d’autres inquiétudes. Il entend « de plus en plus de discours agressifs » et il voit « une résurgence de régimes et de réflexes autoritaires. » On revient dès lors à l’appel à la cohésion : « À ces défis, répondons par une foi inébranlable en la démocratie. En favorisant la cohésion et l’inclusion. En n’attisant pas ce qui pourrait nous diviser. En osant cultiver la nuance et la bienveillance. »

Au lendemain d’une période de forte canicule, Philippe épingle enfin la crise du climat : « Dans ce monde en pleine tourmente, ne perdons pas de vue la lutte contre le réchauffement climatique. Et espérons, à ce sujet, que l’augmentation des prix des énergies fossiles contribuera à accélérer la transition énergétique. »