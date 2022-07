France: dans le piège des flammes avec les pompiers

L’air est irrespirable, les fumées saturent le ciel d’une brume épaisse qui empêche le soleil de percer. Après une semaine d’incendie, le feu de Landiras, en Gironde – commune où le sinistre s’est déclaré –, la désolation a figé plus de 13.300 hectares. À perte de vue, au sein de cette immense forêt de pins, les arbres sont calcinés, le sol est noir et les fumées s’échappent d’une tourbe encore brûlante. Prêtes à faire jaillir de nouvelles flammes au moindre coup de vent violent. C’est là toute la crainte des pompiers : après des jours et des nuits de combat, s’ils n’ont plus à affronter ces murs de flammes, ils sont face à un adversaire plus sournois, tapis dans le sol et surgissant çà et là pour faire naître des reprises de feu. Deux d’entre eux ont été grièvement blessés, dont un à Landiras, a annoncé Gérald Darmanin mardi soir .