Delhaize rappelle des chips suite à des traces d’une substance toxique

Delhaize a rappelé mercredi, en concertation avec l’Afsca, des chips tortilla de sa propre marque auprès des consommateurs. Les produits ont également été retirés de la vente. Cela était dû à la présence de traces d’alcaloïdes tropicaux, une substance toxique.

Il concerne les chips tortilla Delhaize nature bio 150 grammes avec une date de péremption comprise entre le 16/07 et le 01/12 et les chips tortilla Delhaize chili bio 150 grammes avec une date de péremption comprise entre le 18/08 et le 04/12. Ces produits ont été vendus entre le 25/02 et le 18/07 dans les supermarchés.