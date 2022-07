Le SPF Finances met en garde sur des informations erronées qui circulent sur internet

Les personnes qui font circuler ses fausses informations affirment que grâce à cette fiducie, elles ont droit à un héritage important et ne seront donc plus soumises à l’impôt. Certaines d’entre elles ont même envoyé des courriers au SPF pour régler la fiducie. L’Administration fiscale flamande a indiqué recevoir également de tels courriers.

Depuis plusieurs mois, de fausses informations concernant un héritage et une exemption de paiement d’impôts grâce à une fiducie dite (naissance), circulent sur internet et les réseaux sociaux. Ces informations sont complètement fausses, met en garde le SPF Finances mercredi.

Le service fédéral belge souligne que ces informations sont fausses et trompeuses et veut protéger les citoyens contre les conséquences négatives du paiement tardif des impôts tels que les intérêts de retard, avec des amendes allant de 50 à 1.250 euros, et les poursuites judiciaires. Il indique aussi qu’il ne répondra plus à ces questions.