Italie: Mario Draghi, prêt à rester en poste, appelle à un nouveau «pacte de confiance»

Lors de cette intervention, qui sera suivie dans l’après-midi d’un vote de confiance, Mario Draghi s’est montré particulièrement sévère avec les partis politiques : « L’Italie n’a pas besoin d’une confiance de façade, qui disparaît face aux mesures difficiles à prendre ». Il les a même directement interpellés : « Vous les partis et les parlementaires, êtes-vous prêts à reconstruire ce pacte ? Etes-vous prêts à confirmer cet effort que vous avez fait durant les premiers mois et qui s’est ensuite affaibli ? » « La réponse à cette question, ce n’est pas à moi que vous la devez, mais à tous les Italiens », a-t-il tancé.

Selon les sondages, la majorité des Italiens souhaitent que « Super Mario » reste à la barre à la tête de sa large coalition d’unité nationale, qui va de la gauche à l’extrême droite.

« Un gouvernement fort et solidaire »

« L’Italie est forte quand elle est unie », a-t-il martelé. Les défis domestiques (relance économique, inflation, emploi) et extérieurs (indépendance énergétique, guerre en Ukraine) auxquels l’Italie et l’UE sont confrontées « exigent un gouvernement vraiment fort et solidaire et un Parlement qui l’accompagne avec conviction », a-t-il poursuivi.

Il a également adressé un message au M5S, ardent défenseur du revenu minimum universel menacé par la droite, en le jugeant « important pour réduire la pauvreté bien qu’il puisse être amélioré ». Aussi, a-t-il évoqué une autre mesure chère au M5S, l’introduction d’un salaire minimum légal. « C’est dans cette direction que nous devons avancer, avec les partenaires sociaux », a-t-il dit.