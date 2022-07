«Elisabeth», «Le Tartuffe», «Roméo et Juliette»: les trois spectacles à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Elisabeth ****

Jusqu’au 27/9 au château du Karreveld, Bruxelles.

Avec 17 musiciens, plus de 220 costumes et une trentaine d’artistes (comédiens-chanteurs et danseurs), la nouvelle comédie musicale de Bruxellons envoie du costaud. Commandée en 1990 par l’Opéra de Vienne, afin que l’Autriche regarde en face les ressorts (même les plus sombres) de son passé, la pièce traverse la véritable histoire de l’impératrice Élisabeth d’Autriche, reine de Hongrie, loin de la mièvrerie des films avec Romy Schneider. Parfaitement maîtrisé, le spectacle vous emporte dans un tourbillon de passions humaines et de révoltes politiques.