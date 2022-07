Entraîneure ou entraîneuse? Le mieux est de laisser les actrices du football choisir

La vérité du français est dans son usage ! Et l’Académie française en a un des pires. C’est un club de vieux messieurs, de littéraires, et ils n’ont pas les compétences pour faire le dictionnaire. Si vous voulez savoir comment dire le nom des postes des joueuses de football, il n’y a rien de mieux que de leur demander ou d’aller sur un site internet qui s’occupe du sujet. Il n’y a aucun meilleur modèle morphologique. » Daniel Elmiger, de l’Université de Genève, a notamment été l’auteur de Féminisation de la langue française : une brève histoire des positions politiques et du positionnement linguistique en 2011 et son avis sur le sujet est encore davantage éclairé onze ans plus tard. On sent même que le débat l’amuse.