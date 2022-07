Bruxelles: voici le nouveau passage bientôt interdit rue Royale (photos)

En vigueur le 16 août prochain, le nouveau schéma de circulation du Pentagone comporte une batterie de mesures pour améliorer la qualité de vie. Le plan prévoit notamment des mises à sens unique, des filtres et des boucles de circulation. Début juillet, une partie de la rue Royale a été fermée en raison de travaux d’aménagement.

Il sera par conséquent, bientôt interdit de circuler rue Royale, dans les deux directions, sauf transports publics et véhicules prioritaires, entre la rue de la Loi et la rue de Louvain. Les véhicules contrevenants seront flashés par des caméras automatiques. Filtre de circulation avec passage limité aux bus, trams, cyclistes et services de secours.