Wout van Aert devrait assurer son maillot vert dès ce mercredi: voici comment le Belge pourrait atteindre son objectif

Wout van Aert devrait, selon toute vraisemblance, être assuré mathématiquement de remporter le classement du maillot vert du Tour de France ce mercredi. Avec 217 points d’avance sur son poursuivant Tadej Pogacar, le Belge ne peut plus être rattrapé que par le Slovène et par Jasper Philipsen. Et après le sprint intermédiaire du début de la 17e étape, il ne restera plus que 220 points à distribuer. Il suffirait donc que Van Aert agrandisse son avance sur Pogacar de quatre petits points sur son dauphin et qu’ils maintiennent une avance de plus de 220 points sur Philipsen (223 actuellement), pour valider son maillot vert. Un succès lors de ce sprint intermédiaire, ou une échappée qui prendrait les points en tête de course lui suffirait donc. Dans le cas contraire, il faudrait que Pogacar ou Philipsen engrange tous les points restants et que Van Aert n’en prenne plus pour le priver de son objectif à Paris.

Mais le Belge aurait bien pu déjà assurer sa victoire ce mardi, si Nils Eekhof ne l’en avait pas privé, en lui disputant, à la surprise générale, la première place du sprint intermédiaire de la 16e étape. Ce qui n’a pas plus au maillot vert : « C’est un peu triste », a-t-il estimé, dans des propos relayés par Het Nieuwsblad. « Bien sûr que Nils pouvait sprinter, mais je lui ai dit que j’aurais apprécié qu’il le dise avant. Alors nous aurions pu vraiment le faire. Mais à la place, il a jeté sa roue devant moi. »