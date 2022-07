Bruxelles: un incendie mortel fait une victime (photos et vidéos)

L’incendie qui s’est déclaré mercredi matin dans la rue du Collège à Ixelles a été éteint. C’est ce qu’ont rapporté les pompiers de Bruxelles. Lors du déblayage, le corps d’une femme a été retrouvé dans le logement sinistré. En outre, les dégâts matériels sont considérables et les opérations de nettoyage prendront encore beaucoup de temps.

Les pompiers ont été informés de l’incendie vers 11 h 20 et ont constaté à leur arrivée qu’il s’agissait d’un incendie au premier étage d’une maison mitoyenne. Le feu s’était propagé via un dôme à la façade arrière et à l’arrière du toit. Les pompiers ont réussi à empêcher la propagation de l’incendie aux maisons adjacentes et ont finalement pu l’éteindre. Cependant, une partie du toit a dû être démolie. La cause exacte de l’incendie n’est pas encore connue.