La plus grande guêpe d’Europe observée en Belgique

Pour la première fois, la plus grande guêpe d’Europe, la Megascolia maculata, a été observée dans notre pays. Cela s’est produit à deux endroits différents, rapporte Natuurpunt. L’association s’attend à ce que quelques autres spécimens soient découverts.

La guêpe géante est une espèce d’Europe méridionale dont on trouve les traces les plus septentrionales en République tchèque. La guêpe est facile à reconnaître en raison de sa taille d’environ 4 centimètres et de son corps entièrement noir avec quatre taches jaunes et une tête jaune. L’insecte est inoffensif pour l’homme.