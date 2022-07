Wout van Aert est officiellement assuré de terminer maillot vert du Tour de France

C’est le 70e coureur et le 20e belge à parvenir à réaliser cette performance : à l’issue de ce Tour de France, Wout van Aert sera le vainqueur du classement par points. Après une domination outrageuse entamée lors de la deuxième étape de cette Grande Boucle, le Campinois ne peut plus être rattrapé par ses concurrents dans ce classement. Il lui reste toutefois encore une condition à remplir : terminer le Tour, ce qui paraît logique.

Avant d’entamer cette 17e étape, van Aert possédait 219 points d’avance sur son poursuivant le plus proche, Tadej Pogacar. En marquant 17 points lors du sprint de la Barthe-de-Neste, il était donc assuré de ne plus quitter ce maillot vert, étant donné qu’il n’y avait plus que 220 points à prendre. C’est désormais chose faite, ce qui permet au coureur de Jumbo-Visma de se concentrer sur un autre objectif : aider Jonas Vingegaard à résister à ce même Tadej Pogacer.