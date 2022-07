Avec Ronny Deila, Arnaud Bodart revient sur le devant de la scène: le Liégeois sera titulaire face à La Gantoise!

« Je suis impatient d’être vendredi, l’ambiance du championnat et de la compétition me manquent. J’ai de plus eu la confirmation que je jouerai face à La Gantoise. Et le fait de l’avoir su tard ne m’a pas perturbé, au contraire. Cela a eu le don de me donner encore plus envie de travailler. Collectivement, nous avons montré de belles choses sur le dernier amical, surtout en deuxième mi-temps, physiquement on voit qu’on est prêt. Nous allons monter en puissance au fil des matches car la préparation est passée à une vitesse folle. Nous devons travailler les uns pour les autres, c’est ce qui nous a manqué la saison dernière. Je ressens une énergie positive dans le vestiaire. C’est comme si nous repartions d’une page blanche. » Quant à l’adversaire lors de cette première journée, Gand : « Une équipe qui n’a pas beaucoup changé, qui va vite, qui se projette vite vers l’avant, mais c’est bien de débuter face à une telle formation. »