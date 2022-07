Près de 40 degrés à Molenbeek: voici les endroits où il a fait le plus chaud ce mardi

Les températures de mardi 19 juillet ont été particulièrement accablantes. Record de température journalière enregistrée dans la base météorologique d’Uccle avec 36,4º, quatrième jour le plus chaud jamais enregistré en Belgique depuis 1892… La chaleur était impressionnante.

Mais d’autres lieux en Belgique ont enregistré des températures encore plus élevées sur le réseau climatologique de l’IRM. En tête, Kapelle-Op-Den-Bos (Brabant flamand) avec 40,0 degrés. Juste en dessous du seuil des 40 degrés, on retrouve Begijnendijk (Brabant flamand) et Molenbeek-Saint-Jean (Bruxelles), avec respectivement 39,8 et 39,6 degrés. Moere (Flandre occidentale) et St-Pieters Rode (Brabant flamand) sont au coude-à-coude avec 39,5 degrés. Viennent ensuite Zele (Flandre orientale), Wevelgem (Flandre occidentale), Lauwe (Flandre occidentale) et Dilbeek (Brabant flamand) qui recensent 39,4 degrés. Lichtervelde (Flandre occidentale) ferme ce classement avec 39,3 degrés.