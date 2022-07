Deila (Standard): «Je suis enthousiaste de jouer devant nos fans pour le 1er match»

« Nous avons un bon feeling en ce début de saison », lance le coach des Rouches. « Nous sommes heureux, aimons travailler et être sur le terrain, c’est important ! Le dernier match amical nous a donné des raisons de croire en le travail que nous avons accompli jusqu’ici. Nous aurons des hauts et des bas durant la compétition, bien sûr, mais tout le monde travaille et a envie de se donner à fond. » Le coach insiste d’ailleurs sur ce point : « Il faudra avant tout se donner à fond sur le terrain, montrer dans tout ce nous faisons que nous progressons, que nous avons accompli un gros boulot. Il faut être prêt à répondre présent dès ce premier match, face au bon collectif de Gand, et nous le sommes. Je suis d’ailleurs très enthousiaste à l’idée de nous produire devant nos fantastiques fans pour le premier match. Nous devons tout faire pour que Sclessin soient le stade le plus redouté de la série pour nos adversaires. »