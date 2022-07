L’Afsca rappelle des pâtes de la marque Barilla suite à un allergène non signalé

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) a rappelé mercredi le produit « Lasagne Collezione n.189 » de la marque Barilla en raison de l’absence d’indication concernant les œufs comme allergènes, ainsi que l’absence d’informations en néerlandais sur l’emballage. Le produit sera également retiré de la vente.

Le produit concerné a été mis en vente dans les magasins Leader Price et porte les numéros de lots I12414282 et I12424292 avec une date de durabilité minimale (DDM) aux 20/09/2023 et 21/09/2023.