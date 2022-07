Feu vert définitif au statut d’artiste

Après un an et demi de consultations et de négociations, le conseil des ministres a approuvé ce mercredi, en deuxième lecture, l’avant-projet de loi et les projets d’arrêtés royaux organisant le nouveau statut de « travailleur des arts » (ne dites plus « statut d’artiste ») tel que préparé par les ministres des affaires sociales Frank Vandenbroucke (Vooruit), de l’emploi Pierre-Yves Dermagne (PS) et des indépendants David Clarinval (MR).

En pratique, la nouvelle couverture chômage sera d’application à partir du 1er octobre 2022, et la nouvelle « Commission des arts » (aujourd’hui Commission artistes) entrera en fonction le 1er janvier 2024 – mais elle devrait être mise en place dès le 1er septembre 2023. Le 15 juillet, lors du précédent conseil des ministres avait déjà été approuvé l’avant-projet de loi « primo starter » porté par David Clarinval, allégeant les cotisations sociales des travailleurs indépendants artistes débutants.