Boris Johnson tire sa révérence devant le Parlement britannique: «Hasta la vista, baby»

« Ces dernières années ont été le plus grand privilège de ma vie », a ajouté le Premier ministre de 58 ans, qui a démissionné le 7 juillet après une série de scandales et de mensonges. « Hasta la vista, baby » a-t-il conclu sous les applaudissements des députés de son camp, reprenant la célèbre citation d’Arnold Schwarzenegger dans « Terminator 2 ».

À lire aussi La chute de Boris Johnson, une tragi-comédie digne de Shakespeare

Son successeur sera annoncé à la rentrée

Le successeur de Boris Johnson sera connu le 5 septembre, date de la fin des vacances parlementaires qui commencent vendredi. Le chef de l’opposition Keir Starmer l’a interpellé sur la campagne en cours chez les Tories pour le remplacer à Downing Street, l’interrogeant notamment sur l’annulation d’un débat télévisé organisé sur Sky News.

« Et bien, je ne suis pas le sujet de particulièrement près », a lancé le Premier ministre en souriant, sous les rires des députés. Mais il en a profité pour donner « quelques conseils » à celui ou celle qui lui succédera à Downing Street. « Restez proche des Américains, soutenez les Ukrainiens, battez-vous pour la liberté et la démocratie partout. Baissez les impôts et dérégulez où vous pouvez pour faire de ce pays le meilleur endroit pour vivre et investir. »