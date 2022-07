Prix de l’énergie: les allocations du Fond social mazout augmentées pour cette année

La quantité achetée prise en compte pour le calcul de l’allocation est également revue à la hausse, passant de 1.500 à 2.000 litres par ménage, sur un an. Les ménages remplissant les critères « pourront désormais toucher une allocation de 560 euros contre un maximum de 300 euros jusqu’à présent. S’ils ont déjà bénéficié de l’allocation annuelle avant le 1er juillet 2022, ils pourront demander un complément pour la quantité jusqu’à présent non couverte et dépassant les 1.500 litres, soit jusqu’à 140 euros en plus », précise le cabinet.

Pour ceux qui utilisent du gasoil de chauffage ou pétrole lampant (type c) acheté en petite quantité à la pompe, le système prévoit une allocation forfaitaire, qui elle aussi est augmentée. Elle passe de 210 à 456 euros.

Pour bénéficier du Fonds social chauffage, les familles doivent s’adresser à leur CPAS dans les 60 jours suivant la livraison du gasoil. Seuls sont acceptés les dossiers sous certaines conditions de revenus (statut BIM, par exemple) ou d’endettement.