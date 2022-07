Podcast – Le top 3 des animations pour enfants dans les musées cet été

Par Pierre Fagnart Publié le 20/07/2022 à 16:54 Temps de lecture: 1 min

Si vous cherchez des activités à proposer vos enfants, vos neveux ou nièces… On vous propose Marmaille & Co, un site qui recense les animations réservées aux enfants dans plus de 50 musées. Ils le font toute l’année, mais pour le début de l’été Julie Huon, du service culture, a ravivé son âme d’enfant. Elle nous fait le top 3 les activités qui lui font le plus envie.

Découvrez « Bouche à oreille » dans votre podcast « À propos », qui est notre sélection de l’actualité, du lundi au vendredi dès 5 heures sur Le Soir et votre plateforme de podcasts préférée (Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Podcast Addict). Retrouvez tous les podcasts du journal « Le Soir » sur https ://podcasts.lesoir.be