L’ancien standardman Samuel Bastien marque déjà lors de ses débuts à Burnley (vidéo)

Il n’aura pas fallu très longtemps pour que Samuel Bastien, l’ancien médian du Standard de Liège, n’inscrive son premier but sous les ordres de Vincent Kompany à Burnley.

Des débuts encourageant pour Samuel Bastien qui avait quitté les bords de Meuse après une saison plus que compliqué, il aura à cœur de s’imposer dans l’échiquier de son nouveau coach et plus globalement dans ce nouveau championnat qu’est la Championship (D2 anglaise). Un nouveau challenge qu’il découvrira le 29 juillet prochain, lors de la première journée de la saison 2022-2023 face à Huddersfield Town.