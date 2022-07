Gaz russe: comment la Commission européenne veut contrer le «scénario du pire»

Rouvrira ? Rouvrira pas ? C’est ce 21 juillet que l’entretien du gazoduc Nord Stream 1, qui relie la Russie à l’Allemagne sous la mer Baltique, est supposé se terminer. Gazprom rouvrira-t-il les vannes ? L’incertitude demeure. Avant le début de ces travaux, le gaz ne coulait déjà plus qu’à 40 % du débit maximum du tuyau. Pour rappel, plus aucune molécule ne circule depuis plusieurs semaines dans le gazoduc Yamal – qui traverse la Biélorurussie et la Pologne – et le niveau des livraisons via le gazoduc Brotherhood qui traverse l’Ukraine est à son plus bas historique. Dans ces conditions, nombreux sont ceux qui pensent que quand bien même une partie du méthane devait se remettre à circuler dans Nord Stream 1, ce n’est plus qu’une question de semaines avant que Vladimir Poutine décide de couper complètement l’approvisionnement de l’Union européenne en gaz russe – qui pesait 40 % de la consommation européenne avant l’invasion de l’Ukraine.