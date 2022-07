Mondiaux d’athlétisme: l’émotion de ce commentateur britannique suite au titre mondial de son fils (vidéo)

En Angleterre, ce titre a une saveur particulière car le papa du nouveau Champion du monde du 1.500m masculin, est commentateur d’athlétisme et il était présent derrière le micro pour suivre la finale. Geoff Wightman était donc aux premières loges pour assister à l’exploit de son fils. Pour l’anecdote, il était même le speaker du stade. Le commentateur anglais n’a pu retenir son émotion au moment de la victoire de son fils. Au bord des larmes, il est allé célébrer ce titre mondial dans les bras de sa femme et de son fils. « Je dois expliquer pourquoi la caméra du stade vient de se concentrer sur moi. C’est mon fils, je l’entraîne et il est champion du monde », a-t-il expliqué alors que son visage ému apparaissait sur le grand écran du stade.