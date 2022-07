Un marché de bureaux où tout est à (re)faire pour Atenor

WellBe, c’est le nom donné au premier projet qu’Atenor développe dans la capitale portugaise. Situé au cœur du Parc des Nations, il prévoit 26.000 m2 de bureaux, des commerces au rez-de-chaussée, des parkings privés et publics avec accès direct aux transports en commun et à la gare ferroviaire. Stéphan Sonneville, CEO d’Atenor, se réjouit d’avoir (enfin) obtenu son permis pour un projet qui visera ni plus ni moins que la mention énergétique « BREEAM excellent ». « Nous venons de le recevoir… avec 6 à 12 mois de retard », sourit-il. « La volonté politique du nouveau maire de Lisbonne est de faire avancer les choses, aucun doute là-dessus, mais côté administration, c’est autre chose… »