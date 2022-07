L’immobilier est de plus en plus prisé à Lisbonne, notamment par les Belges

Carlos Manuel Félix Moedas est maire de Lisbonne depuis octobre 2021. Un poste qu’il occupera pendant les quatre prochaines années. Il fut un temps commissaire européen pour la Science, la Recherche et l’Innovation, et a donc habité Bruxelles (de 2014 à 2019). De la capitale de l’Europe, il garde un excellent souvenir. « Franchement, j’ai adoré vivre dans votre ville ! », dit-il entre deux rendez-vous lors du dernier Mipim (le Marché international des professionnels de l’immobilier) à Cannes. « Bruxelles a un patrimoine incroyable, mais j’ai surtout aimé vivre en Belgique, un pays très ouvert, au milieu des Belges qui sont des gens simples, qui se tutoient et qui sont sans a priori ni préjugé sur d’autres pays ou nationalités. »