Sri Lanka: «Le nouveau président Ranil Wickremesinghe n’a aucune légitimité populaire»

Les regards sont amers, sur le site protestataire de Galle Face Green, au cœur de Colombo. « Le nouveau président Ranil Wickremesinghe incarne la continuité d’un système qui a conduit le Sri Lanka au désastre », dénonce Bhuwaneka Pereran, figure de la contestation citoyenne. Lui et ses camarades ont mobilisé les foules durant quatre mois et poussé à la démission le président Gotabaya Rajapaksa, accusé d’avoir précipité l’île dans une crise économique abyssale. Pour remplacer ce président déchu qui a fui le pays, le Parlement a élu, ce mercredi, l’ancien Premier ministre Ranil Wickremesinghe, âgé de 73 ans, et proche du clan Rajapaksa, honni par les manifestants.