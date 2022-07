Rishi Sunak, le Golden Boy qui veut serrer la vis Si l’ancien ministre a remporté le maximum de soutien de la part des députés conservateurs, 137 contre 113 pour sa concurrente Liz TRuss, il a moins la cote auprès des membres du parti qui décideront pourtant du nouveau leader. Le résultat sera annoncé le 5 septembre.

Reuters.

Par Chloé Goudenhooft Publié le 20/07/2022 à 18:50 Temps de lecture: 3 min

Ministre des Finances de 2020 jusqu’à sa démission début juillet, Rishi Sunak a pour un certain temps été le favori des personnalités tories. Le soutien accordé à la population et aux entreprises durant la crise du coronavirus ont contribué à cette popularité. Son image de sérieux, ses cheveux et son allure toujours parfaitement soignés contrastent avec la personnalité fantasque de son ancien chef Boris Johnson, sans pour autant dégager d’arrogance. Mais cela pourrait aussi jouer à l’encontre de cet ancien entrepreneur d’à peine 42 ans : son apparence crie la classe sociale de celui qui est réputé pour être l’un des plus riches députés tories. Selon la « liste des riches » du Times parue en mai, il possède avec sa femme Akshata Murthy une valeur nette de 730 millions de livres, ce qui les classe 222 sur les 1.000 résidents les plus riches du Royaume-Uni. La population s’est aussi agacée de voir que son épouse, indienne, ne payait pas ses impôts dans le pays…

Elève brillant Dans sa campagne, ce père de deux petites filles aime néanmoins rappeler ses origines. Sa grand-mère, d’origine indienne mais installée en Afrique, est arrivée au Royaume-Uni dans les années 1960. « Ça lui a pris presque un an avant de réussir à économiser pour faire venir son mari et ses enfants », raconte-t-il. Sa fille, la mère de Rishi Sunak, est devenue pharmacienne et son père était un médecin généraliste du NHS, le service national de santé auquel les Britanniques sont très attachés. Rishi Sunak grandit à Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, et étudie au Winchester College puis suit le programme de politique, philosophie et économie à l’Université d’Oxford, le parcours classique pour se lancer en politique. Cette expérience change la vie de cet élève brillant qui réussit à décrocher une bourse Fulbright, une aide très sélective accordée sur le mérite, pour étudier à Stanford, en Californie. Avant de se lancer en politique, il cofonde une grande société d’investissement qui travaille avec des entreprises de la Silicon Valley à Bangalore. « Ensuite, j’ai utilisé cette expérience pour aider les petites entreprises britanniques entrepreneuriales à se développer avec succès », explique-t-il sur le site de sa circonscription. Il y décrit aussi sa vision du rôle des politiciens : « Soutenir la libre entreprise et l’innovation pour assurer notre prospérité future. » Réalisme Elu député en 2015, il devient sous-secrétaire d’Etat parlementaire au ministère du Logement, des Communautés et des Collectivités locales de 2018 à 2019, puis secrétaire en chef du Trésor du 24 juillet 2019 au 13 février 2020, avant d’obtenir les rênes des Finances. Face à sa rivale qui souhaite prendre à bras-le-corps la question de l’impôt, il veut de son côté jouer la carte du réalisme en expliquant les risques entraînés par une réduction d’impôts précipitée, ce qui est pourtant une des priorités des Tories.