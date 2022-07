Wout van Aert, officiellement maillot vert de cette édition du Tour de France: «Je n’ai plus qu’à rester sur le vélo»

Wout van Aert a assuré mathématiquement son maillot vert à condition pour le coureur de Jumbo-Visma de rallier les Champs Elysées dimanche. L’Anversois a rapidement décroché dans la 17e étape du Tour de France, la 2e dans les Pyrénées, alors que ce sont les équipiers du Slovène Tadej Pogacar qui ont imposé le rythme.

« Je n’avais peut-être pas mes meilleures jambes aujourd’hui. En tout cas je n’ai pas pu faire mieux. Les UAE ont été très forts, ils voulaient vraiment frapper un grand coup aujourd’hui », a commenté Wout van Aert aux organisateurs. « Je trouve que Mikkel Bjerg a fait un super travail, il est à un bien meilleur niveau qu’au début du Tour, il m’a impressionné. Après tout, quand j’ai été lâché, je pense qu’il n’y avait plus que les 15 premiers du classement général, à peu près. En tout cas Jonas (Vingegaard son leader) a très bien réussi à défendre sa position, ça s’est bien passé. Pour le maillot vert, on m’a dit que c’était mathématiquement réglé. Donc maintenant, je n’ai plus qu’à rester sur mon vélo. »