Tour de France: Tadej Pogacar est «heureux avec la victoire du jour» et reste optimiste pour la suite

C’est la 3e victoire d’étape de Pogacar cette année dans le Tour et la 9e dans la Grande Boucle. Il est à 2 : 18 de Vingegaard toujours solide maillot jaune. Le Tour de France s’achève dimanche sur les Champs Elysées et le Slovène ne veut pas abdiquer.

« L’équipe a très bien roulé, spécialement lorsqu’on prend en compte que nous n’étions que quatre. Gagner cette étape, c’est incroyable. Nous pouvons être fiers de notre travail aujourd’hui. Sans Majka, ni Stake Laengen, ni Bennett, ni Soler, on ne pouvait pas faire mieux que ça, et nous avons montré qu’on était capables de faire la course. Mikkel a été incroyable, il a imprimé un tempo comme s’il était grimpeur. Quant à Brandon, il a été bon pendant tout le Tour, mais il mérite une mention spéciale aujourd’hui. Je pensais attaquer davantage, mais c’était quand même une bonne journée, j’ai tout donné. Je voulais gagner pour l’équipe, et nous avons fait les bons mouvements. Demain, nous essaierons une autre stratégie. Je reste optimiste pour le reste du Tour et pour la victoire, je l’ai toujours été ».