Mercato: Marseille officialise l’arrivée du néo-international français Jonathan Clauss

Marseille a enregistré l’arrivée du néo-international français Jonathan Clauss en provenance de Lens, ont annoncé les deux clubs mercredi. Le latéral droit a signé un contrat de trois ans avec l’OM.

Clauss, 29 ans, a été formé à Strasbourg et a fait ses débuts professionnels en 2013 avec le club allemand du SV Linx. Après un retour en France et des passages par Raon-l’Etape, Avranches et Quevilly-Rouen, il est retourné en Allemagne, à l’Arminia Bielefeld, en 2018 et avec qui il va décrocher la montée en Bundesliga en 2020.