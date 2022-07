Christophe Hardiquest, «cuisinier nomade» entre la Provence et Bruxelles

Le chef doublement étoilé de Bon Bon reprend les fourneaux de La Mère Germaine, à Châteauneuf-du-Pape. A l’automne, il rouvrira son restaurant bruxellois, mais en mode plus intime. Deux enseignes, un même concept : les produits locaux, de saison et un maximum d’autoproduction, pour le bien des hommes et de la planète.