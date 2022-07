RD Congo: Mukwege critique la «diplomatie» du président Tshisekedi

Le médecin congolais Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, Denis Mukwege, a exprimé mercredi ses craintes sur la situation sécuritaire dans l’est de la République démocratique du Congo, estimant que la « diplomatie » du président Félix Tshisekedi contribue à « l’aggravation de l’instabilité ».

« La diplomatie régionale du président de la RDC nous mène objectivement vers une prolongation et une aggravation de l’instabilité » dans les provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri, a déclaré M. Mukwege cité dans un communiqué. Le Dr Mukwege a fait cette déclaration après « l’annonce du déploiement de la force régionale de la Communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC) » dans l’est de la RDC où plus d’une centaine de groupes armés sont actifs.