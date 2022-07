Mondiaux d’Eugene: Crestan échoue à 16 centièmes des demi-finales du 800 m

Il savait que ce serait compliqué et, comme prévu, Eliott Crestan, pénalisé par une préparation compliquée par une fracture du sacrum et une pubalgie, n’a pas réussi à franchir le cap des séries du 800 m, mercredi soir, aux Mondiaux d’Eugene.

Après avoir couru constamment à la corde pour s’économiser, malgré un beau sprint dans la dernière ligne droite, il a fini 4e de sa série en 1.46.61, le 10e temps sa carrière. Seuls les trois premiers de chaque course étaient qualifiés directement pour les demi-finales et le Namurois a échoué à 16 petits centièmes du Kenyan Emmanuel Wanyonyi (1.46.45), dans une course perturbée par la chute du Canadien Brandon McBride après 300 mètres, et remportée par le Marocain Moad Zahafi (1.46.15).