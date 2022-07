Les Borlée et Doom sortis sur 400 m mais plein d’espoir pour le relais aux Mondiaux d’Eugene

Les trois Belges qualifiés pour les demi-finales du 400 m n’y ont pas survécu. Mais en finissant tous dans le top 20, Kevin Borlée, Dylan Borlée et Alexander Doom ont pris confiance en vue du 4 x 400 m.

Dans un sport de chiffres, il faut toujours s’en remettre à leur implacabilité. Pour atteindre la finale du 400 m des Mondiaux d’Eugene, il fallait impérativement descendre sous les 45 secondes, une performance que Kevin Borlée a déjà réussi à 14 reprises, mais plus depuis 2017, et que son frère Dylan et Alexander Doom n’ont encore jamais atteinte. Leur élimination en demi-finale, mercredi soir, n’a donc pas surpris grand monde.