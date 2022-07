Paulien Couckuyt éliminée en demi-finales du 400m haies: «De retour meilleure à l’Euro»

Quatrième de sa série dans un temps de 55.42 mardi, la pensionnaire du VAC a signé exactement le même temps mercredi en demi-finales. « Je suis tellement régulière que ça en devient frustrant », a-t-elle dit, en gardant son habituel sourire. La détentrice du record de Belgique (54.47) espérait « vraiment descendre sous les 55 secondes ». « C’est toujours difficile de s’estimer quand on est au couloir N.8 car on ne sait pas se comparer aux autres. »

« J’avais toutefois de meilleures sensations que hier (mardi, ndlr). Je me sentais assez forte en début de course mais j’ai un peu hésité quant à mon rythme de course et cela m’a fait perdre du temps. Il va falloir travailler ça pour Munich », a ajouté Couckuyt en évoquant l’Euro du mois prochain (15-21 août). « J’ai calqué ma préparation en vue du championnat d’Europe mais quand vous êtes aux Mondiaux, vous avez toujours l’ambition de vous montrer. Le niveau européen a vraiment grimpé, j’espère pouvoir rivaliser dans un mois. »