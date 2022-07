Coronavirus: un épidémiologiste tire la sonnette d’alarme sur les «infections à répétition»

Sur Twitter, relayant une interview donnée à Atlantico, l’épidémiologiste Antoine Flahault cible l’action des gouvernements. « Les gouvernements en Europe ont permis de sortir de la phase moyenâgeuse du covid, celle des confinements, couvre-feux et quarantaines dans laquelle sont encore engluées les autorités chinoises faute d’avoir su vacciner suffisamment leurs aînés », écrit-il. « Mais les gouvernements européens sont aussi ceux qui n’arrivent pas à faire sortir leur population de vagues pandémiques à répétition engendrant une tension hospitalière chronique et dévastatrice sur le plan de la gestion humaine des personnels soignants. »

À lire aussi Une enquête en ligne identifie un lien entre troubles menstruels et vaccin contre le covid

Et de conclure : « Ces gouvernements sont aussi ceux ayant permis au covid de devenir et rester l’une des toutes premières causes de mortalité depuis 2020. Les conséquences à long terme des infections à répétition par le SarsCov2 pourraient devenir un vrai problème de santé publique. »