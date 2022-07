L’ère du précariat: quand le travail devient supplication

L’origine du mot est éclairante : précariat vient du latin prex, qui veut dire prière. En gros, un travailleur précaire n’est ni plus ni moins qu’un individu obligé de prier, de supplier, de demander à genoux quelque chose qui lui est accordé comme une grâce. Du travail, par exemple. J’ai toujours eu l’impression que, dans cette image de la prière, se concentrait le sens psychologique de quelqu’un qui vit suspendu, complètement exposé à l’arbitraire d’une entité supérieure vers laquelle on se tourne sans la moindre garantie d’égalité, mais toujours avec déférence. En suppliant. Et en faisant preuve de gratitude pour la grâce accordée. Fin de l’histoire, c’est ici que se referme le cercle, se scellant dans le binôme supplication-gratitude d’où tout semblant de droit est nécessairement évincé, immédiatement transfiguré en revendication (vous vous souvenez du fameux adage qui dit qu’à cheval donné, on ne regarde pas les dents ?).