Lotte Kopecky connaît ses équipières de SD Worx pour le Tour de France féminin qui débute ce dimanche

Lotte Kopecky, qui ambitionne une victoire d’étape et le maillot vert, sera entourée des Néerlandaises Demi Vollering et Chantal van den Broek-Blaak, de la Sud-Africaine Ashleigh Moolman-Pasio, de la Suissesse Marlen Reusser et de la Luxembourgeoise Christine Majerus.

Cette compétition est l’objectif principal de la saison de Vollering. Moolman-Pasio est l’autre atout de l’équipe au classement général.