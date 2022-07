Thibaut Petit devient le coach principal du Dynamo Koursk, champion de Russie

Thibaut Petit avait rallié Montpellier en novembre 2018. Avec le club héraultais, le Liégeois a connu une finale d’Eurocoupe FIBA (en 2019 contre les Russes d’Orenburg) et une finale de championnat la même année (perdue contre Lyon et Julie Allemand), remportant une Coupe de France 2021 (avec Julie Allemand cette fois) et s’inclinant en finale du championnat contre Basket Landes en 2021.