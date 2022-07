«Une nuit sans aube»: le paysage amoureux des gays d’aujourd’hui

Non ! Arrête ! S’il te plaît, pitié, arrête…

Il trébuche sur une planche. Déséquilibré, le corps chute. La tête cogne. Le sang sur le bois. »

Ce sont les dernières lignes du prologue du premier roman de Benoit d’Halluin. On a compris : ce sera un polar. Et puis on poursuit sa lecture. Et si l’auteur utilise les ficelles du thriller plutôt que du polar (on ne croise même pas un flic), chapitres courts, changements de lieux et de dates, points de vue différents, à la manière d’un puzzle que le lecteur doit assembler, ce livre est plutôt un roman d’amour. Une belle histoire entre Alexis, la victime du début, et Marc. Que Catherine, la mère d’Alexis, doit petit à petit décrypter.