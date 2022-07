Massini, Cameron, Besserie... : le poche et les livres du Soir en bref

poche

Le Ladies Football Club ****

Stefano Massini

Le 6 avril 1917, les Etats-Unis entraient en guerre mais, surtout, onze ouvrières anglaises de Doyle & Walker Munitions se mirent à courir, cheveux aux vents, derrière une bombe sphérique désamorcée, un ballon de football improvisé. Bientôt revêtues – faute de mieux – de toile de suaire siglée LFC, Long Force Cemetery, cadeau d’un fossoyeur, elles vont devenir le Ladies Football Club, prendre la place que s’arrogeaient les hommes et défier leur monde. Jusqu’à devenir les redoutables Aigles noires et affronter le 9 novembre 1918 les Allemandes du Damen Fussballmannschaft… le jour où la guerre prit fin. Un roman en vers libres, et de femmes libres. (A.L.)