«D’une aube à l’autre»: la force de la vie, la force de l’écriture

Pour vous, cher Jean-Claude, ce livre, que la vie m’a “donné”. Ça a été la grande guerre, puis j’y ai aussi appris la joie. » C’est signé Laurence Tardieu, en dédicace de ce livre magnifique, qui dit en effet la sidération, la guerre totale, la vie au présent, sans s’encombrer ni du lendemain ni même de l’espoir, la joie des petits moments d’allégresse, le bonheur et la sérénité retrouvés. Un livre écrit avec la précision et la compréhension de la peinture des sentiments dont l’autrice avait déjà fait preuve dans ses romans antérieurs, La confusion des peines, A la fin le silence ou Nous aurons été vivants. Et avec la force de l’écriture et de la vie.