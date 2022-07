«Par Toutatis!»: ô César… Ils sont fous ces Gaulois!

Ceci n’est pas une aventure d’Astérix. L’avertissement au lecteur est scotché sur la couverture. Et un regard attentif suffit à identifier, sous le casque de l’irréductible guerrier gaulois, les longues oreilles de Lapinot, le héros de bande dessinée underground de Lewis Trondheim. Pourtant le doute est permis car tous les autres personnages du village qui-résiste-encore-et-toujours-à-l’envahisseur sont bien présents… Mais rien ne tourne rond dans cette parodie du monde de René Goscinny et d’Albert Uderzo. Le poisson d’Odralfabétix respire la fraîcheur du large. La potion magique de Panoramix s’avère, au contraire, des plus indigestes. Les lances des légionnaires trouent la peau pour de vrai et les baffes d’Obélix sont d’une telle violence, que les Romains en perdent la tête.