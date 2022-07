Deux nouveaux cas de covid au Tour de France: un membre du Top 10 fragilisé

Imanol Erviti et Damiano Caruso quittent la route du Tour.

Les jours se suivent sur le Tour de France et les cas positifs au Covid-19 continuent de faire des victimes au sein du peloton. Jeudi matin, Imanol Erviti et Damiano Caruso ont été contraints de jeter l’éponge.

Le vétéran espagnol de 38 ans, lieutenant d’Enric Mas, 10e du général, disputait son 13e Tour. Il figurait au 80e rang du classement général à 2h57:18 du maillot jaune Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

De son côté, la formation Bahrain-Victorious a annoncé un peu plus tard le test positif de son coureur italien qui « ne présente que de faibles symptômes », ajoutant que tous les autres coureurs et les membres du staff sont négatifs.

Erviti et Caruso sont donc les 13e et 14e coureurs de la Grande Boucle à avoir été testés positifs et obligés de renoncer. Ils portent à 35 le nombre d’abandons depuis le départ le 1er juillet à Copenhague.