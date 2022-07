Gide lisait Bossuet sur le Congo

Ô mes frères, voici le beau temps des vacances / Le mois d’août, appelé par dix mois d’espérances ! » rimait le poète Auguste Brizieux en 1831. L’été, sa liberté applaudie par Vallès, les rires des enfants qui amusent la comtesse de Ségur, les amours dont se souviennent Colette et Sagan, les plages bondées honnies par Baudelaire. Mais que fait l’écrivain en vacances ? Gide lisait du Bossuet en descendant le Congo, rappelle Roland Barthes dans ses Mythologies. La singularité de l’écrivain veut qu’il ne cesse de travailler. En vacances, il écrit, il lit, il regarde le monde qui l’entoure, il pense, il rumine, il prépare son nouveau livre. C’est l’essence même de l’écrivain qui, comme le Poirot d’Agatha Christie, ne peut imaginer mettre au repos ses petites cellules grises. Et le journaliste littéraire en vacances ? Là, vous pouvez me croire : il lit (Le goût des vacances, par exemple, de la belle collection du Petit Mercure) et il prépare. C’est que la rentrée littéraire approche à grands pas.