Produits du terroir: le faro, une bière aigre-douce au glorieux passé

Grand défenseur du patrimoine brassicole de Bruxelles et alentours, Frank Boon continue à préserver l’existence de cette bière tombée en disgrâce, mais qui fut jadis la plus bue dans la capitale.

Vive le bon faro ». Sur la photo noir et blanc prise entre 1884 et 1891, l’inscription figure en bonne place sur la roulotte de Léonard Boon. Le cafetier pose un verre à la main devant l’objectif du photographe. Il a installé son estaminet ambulant au croisement de la chaussée de Wavre et de la route reliant Tervuren à Waterloo, et sert des omelettes aux champignons et du faro aux voyageurs traversant la forêt de Soignes. Il ne se doute pas qu’un siècle plus tard, son prénom servira à baptiser le fameux carrefour tant redouté des automobilistes à l’entrée de Bruxelles.