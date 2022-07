Giannis Antetokounmpo pourrait jouer les qualifications du Mondial contre les Belgian Lions

Le double MVP de la NBA (2019 et 2020) et champion avec Milwaukee en 2021 a en effet confirmé mercredi sur les réseaux sociaux se mettre au service de la Grèce très bientôt. Cela veut dire que l’intérieur grec, d’origine nigériane, 27 ans, 2m11, disputera l’Euro du 1er au 18 septembre et se joindra à ses nouveaux équipiers à la mi-août, de quoi prendre part aux matches de la deuxième phase de qualifications pour la Coupe du monde 2023 dans le groupe A en Serbie le 25 août et face aux Belgian Lions le 28 août.

Le nouveau coach de la Grèce, Dimitris Itoudis a confirmé l’information dans les médias expliquant construire son équipe autour the Greek Freak, son surnom, ce qui redonne des ailes à la sélection grecque championne d’Europe en 2005.