Dimitri Claeys va rejoindre l’encadrement d’Intermarché-Wanty Gobert la saison prochaine

Le Flandrien de 35 ans ne quittera pas le milieu pour autant. Il va devenir un des directeurs sportifs de la formation World Tour Intermarché-Wanty Gobert, a annoncé cette dernière jeudi. Il avait rejoint la formation wallonne de Jean-François Bourlart cette saison Il avait connu une première saison chez Wanty en 2016.

Claeys avait cette année-là remporté le GP Jef Scherens, une étape du Tour de Wallonie et terminé 9e du Tour des Flandres. Son palmarès comprend aussi les Quatre Jours de Dunkerque (2018), la Famenne Ardenne Classic (2019) et une étape du Tour de Croatie (2015), en plus d’un autre top 10 dans le Tour des Flandres en 2020 (6e).